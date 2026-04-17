Fatti aiutare! | Bryan Cranston perde la pazienza e gela Shia LaBeouf durante un’intervista

Durante un’intervista pubblicata il 15 aprile, l’attore Bryan Cranston si è rivolto con toni duri a Shia LaBeouf, commentando un episodio in cui avrebbe perso la pazienza con lui. La conversazione, condotta con Frankie Muniz per Esquire, ha attirato l’attenzione per le parole usate da Cranston, che ha rivolto una frecciata al collega attore. La discussione ha suscitato reazioni tra i fan e i media, senza però fornire ulteriori dettagli sui motivi dell’episodio.

Bryan Cranston ha lanciato una frecciata al vetriolo contro Shia LaBeouf durante un’intervista con Frankie Muniz per Esquire, pubblicata mercoledì 15 aprile. L’occasione è nata quando Muniz, il Malcom della celebre serie televisiva, ha raccontato di aver rinunciato al ruolo nel film Holes del 2003 per girare invece Agent Cody Banks. Il ruolo che Muniz rifiutò andò proprio a Shia LaBeouf, e quella parte nel film prodotto da Walt Disney Pictures lanciò effettivamente la carriera cinematografica dell’ex stella di Even Stevens. Muniz ha riflettuto su come quella decisione avrebbe potuto cambiare la sua carriera, considerando che Holes era un progetto più drammatico che avrebbe potuto farlo percepire come un attore più serio.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - “Fatti aiutare!”: Bryan Cranston perde la pazienza e gela Shia LaBeouf durante un’intervista Notizie correlate Leggi anche: Shia LaBeouf arrestato per rissa durante i festeggiamenti del Martedì Grasso: “Sta terrorizzando la città” Leggi anche: Shia LaBeouf fermato a New Orleans dopo una rissa durante il Mardi Gras