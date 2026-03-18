Antonello Montante, ex leader di Confindustria Sicilia, ha accettato un patteggiamento in appello che prevede una condanna di 5 anni e 10 mesi, evitando così il carcere. La decisione è stata presa nel corso del procedimento legale in cui era imputato con l’accusa di corruzione. La sentenza è stata definita attraverso un accordo tra le parti coinvolte nel processo.

Grazie al concordato, un patteggiamento in appello a 5 anni e 10 mesi, eviterà il carcere Antonello Montante, l’ex leader di Confindustria Sicilia finito sotto processo con l’accusa di corruzione. Condannato a 14 anni in abbreviato, i giudici gli hanno poi inflitto 8 anni in appello. La Cassazione ha disposto, però, un rinvio ad altra sezione per il ricalcolo della pena, non avendo ritenuto sussistenti le accuse di associazione a delinquere, rivelazione del segreto di ufficio e accesso abusivo al sistema informatico contestati, insieme alla corruzione, negli altri gradi di giudizio. Il verdetto è stato messo in esecuzione dalla Procura generale di Caltanissetta a settembre e l’imprenditore si è presentato nel carcere Bollate di Milano per scontare la pena. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Antonello Montante concorda la pena in appello ed evita il carcere

Articoli correlati

Leggi anche: Luigi Mangione evita la pena di morte, per il giudice l'omicidio è "incompatibile" con gli altri capi d'accusa

Leggi anche: Corea del Sud, ergastolo per Yoon Suk Yeol: l’ex presidente evita la pena di morte

Contenuti utili per approfondire Antonello Montante

Discussioni sull' argomento La trattativa di Montante per evitare di finire in cella; Accolto concordato in appello, Montante non tornerà in carcere.

Accolto concordato in appello, Montante non tornerà in carcereGrazie al concordato, un patteggiamento in appello a 5 anni e 10 mesi, eviterà il carcere Antonello Montante, l'ex leader di Confindustria Sicilia finito sotto processo con l'accusa di corruzione. (AN ... ansa.it

Montante concorda 5 anni e 10 mesi per corruzione e accesso abusivo allo Sdi, ma non finisce in carcereL'accordo a Caltanissetta anche per De Simone Perricone e De Angelis dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2024 ... lasicilia.it

Appello bis a Caltanissetta: possibile concordato potrebbe tenere Antonello Montante fuori dal carcere - facebook.com facebook