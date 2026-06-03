A 68 anni, Sharon Stone continua a partecipare a eventi e red carpet, mantenendo un’immagine di eleganza naturale. La sua presenza è rimasta stabile nel tempo, più di trent’anni dopo il successo di un film iconico.

A distanza di oltre trent’anni da Basic Instinct, Sharon Stone continua a dominare red carpet ed eventi mondani con una naturalezza che poche star possono vantare. E se qualcuno pensava che il tempo avrebbe attenuato il suo fascino, basta guardare le immagini degli ELLE Style Awards 2026 per capire quanto si sbagliasse. Sharon Stone incanta agli ELLE Style Awards 2026. Tra le protagoniste più fotografate della serata, Sharon Stone ha conquistato il red carpet degli ELLE Style Awards 2026 con un outfit che racconta alla perfezione il suo modo di intendere la moda. L’attrice ha indossato un magnifico abito in seta stampata firmato Johanna Ortiz, una creazione che unisce romanticismo e carattere in un equilibrio quasi perfetto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sharon Stone, a 68 anni è ancora la regina assoluta dell’eleganza

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