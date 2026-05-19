Durante la première del film Fjord a Cannes, l'attrice ha indossato un abito che combina uno stile classico con dettagli couture. Il look scelto presenta linee pulite e sofisticate, arricchite da elementi di alta sartoria. La scena si è svolta nel contesto del festival cinematografico, con l'attrice che ha sfilato sul tappeto rosso circondata da fotografi e pubblico. L'abbigliamento ha attirato l'attenzione per la sua semplicità elegante e i dettagli curati nei materiali e nelle finiture.

Eleganza classica e dettagli couture definiscono il look di Sharon Stone per la première di Fjord a Cannes. L’attrice ha indossato una creazione di Miss Sohee ispirata alla tendenza floreale. L’abito, costruito su una silhouette a clessidra, valorizzava la figura con un corsetto strapless dalla struttura impeccabile. Il vestito era arricchito da ricami floreali ispirati al glicine, cristalli scintillanti e perline nere, dettagli che donavano luminosità e profondità al look mantenendo un’estetica sofisticata e couture. A rendere l’insieme ancora più scenico contribuiva un ampio mantello coordinato, che aggiungeva volume e movimento a ogni passo, enfatizzando l’impatto teatrale del look. 🔗 Leggi su Amica.it

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