Una bella soddisfazione. Il Tau Altopascio arriva tra le sei migliori formazioni d’Italia con gli Under 15. Grande prestazione dei ragazzi di Vannini che s’impongono sui liguri del Vado con un netto 3-0, grazie alla doppietta di Fusco e al gol di Masala. Gli amaranto conquistano il pass per la " Final Six ", superando il turno e confermando, anche in questa stagione il Tau tra le sei migliori squadre Under 15 d’Italia. Una tradizione che continua. Capitolo diverso e campionato chiuso, invece, per gli Under 17 che pure in passato avevano regalato titoli e successi. Con la vittoria del Piacenza, vanno avanti gli emiliani e si conclude il percorso degli "Allievi" Under 17 nella fase nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settore giovanile. Tau Under 15 conquista il pass per la "Final Six» tricolore

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