Basket under 15 Secondo posto per l’Audax Ottiene il pass per le Final six
L’Audax under 15 si è classificata seconda nel campionato regionale, conquistando il pass per le Final Six di fine settimana. La squadra, guidata da un allenatore, ha ottenuto il secondo posto in classifica per differenza canestri. La qualificazione permette loro di partecipare alle fasi finali del torneo toscano. La formazione ha continuato a competere con successo nel campionato regionale, mantenendo una posizione di rilievo nella stagione in corso.
Secondo posto in classifica (per differenza canestri) e pass per le final six di fine settimana. Continua la marcia della formazione under 15 dell’Audax di Andrea Zanetti verso il titolo toscano nel campionato regionale di categoria. Dopo avere chiuso la prima fase (girone C) al primo posto (per differenza canestri) con 16 punti (8 vittorie, 2 sconfitte) nonostante la squalifica del campo per 3 giornate in seguito a invasione di campo di individuo isolato con aggressione all’arbitro; dopo avere chiuso la seconda fase (girone H) ancora al primo posto con 12 punti (6 vittorie, 4 sconfitte) e ancora per differenza canestri; la squadra gialloazzurra chiude la terza fase (girone P) al secondo posto con 14 punti (7 vittorie, 3 sconfitte) e ancora per differenza canestri, assicurandosi le finali che si giocheranno a Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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