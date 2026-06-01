Basket under 15 Secondo posto per l’Audax Ottiene il pass per le Final six

Notizia in breve

L’Audax under 15 si è classificata seconda nel campionato regionale, conquistando il pass per le Final Six di fine settimana. La squadra, guidata da un allenatore, ha ottenuto il secondo posto in classifica per differenza canestri. La qualificazione permette loro di partecipare alle fasi finali del torneo toscano. La formazione ha continuato a competere con successo nel campionato regionale, mantenendo una posizione di rilievo nella stagione in corso.