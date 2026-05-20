I giorni di Officine Social Movie Presentata la settima edizione del Festival

Si è tenuta presso il Cinema Eden di Arezzo la settima edizione di Officine Social Movie, un festival dedicato al cinema e ai giovani. Quest'anno, il focus principale è l’intelligenza artificiale, un tema che ha attirato l’attenzione di molti partecipanti. La manifestazione si svolge in un ambiente che permette di esplorare le opere cinematografiche e i progetti realizzati dai giovani, con un’attenzione particolare alle tematiche tecnologiche e sociali legate alle nuove frontiere dell’IA.

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Cinema, giovani sguardi e intelligenza artificiale: Officine Social Movie torna ad accendere il grande schermo del Cinema Eden di Arezzo per la sua settima edizione e sceglie di interrogarsi sul tema più urgente e discusso del presente: l’Intelligenza Artificiale. Un filo conduttore nato dal. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Sullo stesso argomento I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenArezzo, 19 maggio 2026 – Cinema, giovani sguardi e intelligenza artificiale: Officine Social Movie torna ad accendere il grande schermo del Cinema... Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026Arezzo, 12 maggio 2026 – Officine Social Movie svela i finalisti dell’edizione 2026. Raccomandazioni per officine di riparazione a NYC reddit Social Movie. Torna il festival di OfficineE’ stata presentata la settima edizione di Officine Social Movie, il festival internazionale di cortometraggi che anche quest’anno porterà ad Arezzo cinema, creatività e temi sociali. Quest’anno inter ... lanazione.it I giorni di Officine Social Movie al cinema EdenDal 6 al 9 giugno va in scena la settima edizione del festival promosso da Orchestra Multietnica di Arezzo e Officine della Cultura insieme agli studenti del Liceo Artistico di Arezzo: quattro giorni ... lanazione.it