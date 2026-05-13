Un abruzzese in Liguria | Federico Perrotta al Sipario Strappato

Sabato 16 maggio alle 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, si terrà lo spettacolo di Federico Perrotta intitolato “Un abruzzese in Liguria”. L’attore presenterà un one man show che porta in scena una storia personale ambientata nella regione ligure. L’evento si svolgerà in via Marconi 165 e rappresenta un’occasione per assistere a una performance teatrale incentrata su esperienze e temi legati alla vita dell’attore.

Sabato 16 maggio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) Federico Perrotta porta in scena il suo one man show “Un abruzzese in Liguria”.Lo spettacolo racconta, con ironia e ritmo, l’esperienza di vita dello stesso Perrotta, divisa tra l’Abruzzo, sua terra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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