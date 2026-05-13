Un abruzzese in Liguria | Federico Perrotta al Sipario Strappato

Da genovatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle 21, al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, si terrà lo spettacolo di Federico Perrotta intitolato “Un abruzzese in Liguria”. L’attore presenterà un one man show che porta in scena una storia personale ambientata nella regione ligure. L’evento si svolgerà in via Marconi 165 e rappresenta un’occasione per assistere a una performance teatrale incentrata su esperienze e temi legati alla vita dell’attore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sabato 16 maggio alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) Federico Perrotta porta in scena il suo one man show “Un abruzzese in Liguria”.Lo spettacolo racconta, con ironia e ritmo, l’esperienza di vita dello stesso Perrotta, divisa tra l’Abruzzo, sua terra.🔗 Leggi su Genovatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Ho rapito Paolo Mieli”: guerra, attualità e satira al Sipario StrappatoIl protagonista è un giovane uomo dal forte spirito critico che osserva con crescente inquietudine il panorama mediatico e politico contemporaneo.

Omar Fantini con “Karma Letale” al Sipario Strappato di ArenzanoSabato 18 aprile alle ore 21 al teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) arriva il comico Omar Fantini con il suo spettacolo “Karma...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web