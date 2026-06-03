C’è chi la percorre in auto e magari ci fa meno caso. E c’è chi, come i ciclisti, ogni crepa la sente direttamente sul sellino. A segnalarci lo stato della Strada Provinciale Setteponti, nel tratto compreso tra Traiana e Loro Ciuffenna, è un nostro lettore, ciclista amatoriale, che parla di una situazione diventata particolarmente insidiosa per chi viaggia su due ruote. Le fotografie inviate alla redazione mostrano un manto stradale segnato da una fitta rete di screpolature, rappezzi e crepe che attraversano la carreggiata in più punti. Non si vedono voragini da film catastrofico, sia chiaro, ma una superficie irregolare che richiede attenzione costante e che, soprattutto in curva, non rappresenta certo il massimo della tranquillità per chi pedala. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Setteponti, più che una provinciale pare una carta geografica: i ciclisti chiedono attenzione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lavoro in Toscana, più che un mestiere pare una lotteria: Arezzo sul podio (purtroppo)In Toscana il mercato del lavoro si presenta difficile, con un alto livello di incertezza.

Arezzo, la Guido d’Arezzo nel mirino: “Pare più un club che una fondazione”Arezzo si occupa di una disputa riguardante la Guido d’Arezzo, definita in un comunicato del Comune come più vicina a un club che a una fondazione.