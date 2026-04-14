In Toscana il mercato del lavoro si presenta difficile, con un alto livello di incertezza. Recenti dati indicano che Arezzo si colloca tra le città con le maggiori difficoltà occupazionali, dove trovare un’occupazione sembra più una sfida che un diritto. La situazione si traduce in un clima di forte preoccupazione tra i lavoratori, per i quali il lavoro si trasforma in una vera e propria scommessa.

Arezzo – Qui si ride poco e nulla: più che lavorare pare di giocare alla roulette russa. E purtroppo un è nemmeno una battuta. La Toscana è finita in “zona rossa”, che detta così pare il Covid ma invece è peggio: vuol dire che sul lavoro si crepa più della media. E guarda caso, sul podio dei posti messi peggio ci siamo pure noi: Livorno prima, Arezzo subito dietro. e Firenze a rincorrere. Insomma, una classifica che un la voleva nessuno ma eccola lì, bella pronta. Il punto è semplice (e brutto): la gente esce la mattina per lavorare e dovrebbe tornare la sera. Normale, no? E invece no. C’è chi rimane sotto un macchinario, chi cade da un’impalcatura, chi un torna più.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Lavoro in Toscana, più che un mestiere pare una lotteria: Arezzo sul podio (purtroppo)

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