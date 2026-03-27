Arezzo la Guido d’Arezzo nel mirino | Pare più un club che una fondazione

Arezzo si occupa di una disputa riguardante la Guido d’Arezzo, definita in un comunicato del Comune come più vicina a un club che a una fondazione. La questione riguarda alcuni aspetti organizzativi e la gestione dell’ente, che hanno sollevato reazioni e critiche tra i cittadini. La vicenda è stata resa nota attraverso un documento ufficiale, e le discussioni si sono accese nelle ultime settimane.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato stampa del Comune di Arezzo AREZZO — Oh via, qui c’è parecchia carne al foco e qualcuno comincia a storce’ il naso. Dal Comune arriva la stoccata del capogruppo di Arezzo 2020, Francesco Romizi, che sulla Fondazione Guido d’Arezzo un le manda certo a dire: “Ci sono punti da chiarire”, e pure alla svelta. Romizi racconta che già a inizio anno avevano acceso i riflettori sulla gestione della Fondazione, sperando — dice lui — in un minimo d’apertura. E invece? “Solo un arroccamento istituzionale”, come a dire: muro contro muro e arrivederci. Il nodo grosso, spiega, è la trasparenza. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, la Guido d’Arezzo nel mirino: “Pare più un club che una fondazione” Articoli correlati Torna la stagione dell’Associazione Le 7 Note alla Casa della Musica di Arezzo, in collaborazione con Fondazione Guido d’ArezzoArezzo, 23 gennaio 2026 – Torna, con una nuova e ricca programmazione, la stagione di concerti RiCreando Oltre il Suono, organizzata... Ad Arezzo la conferenza “Guido e Pionta: alle origini della notazione” per celebrare la figura di Guido d'ArezzoArezzo, 4 febbraio 2026 – Con oltre 3000 ingressi registrati in due mesi, prosegue con grande successo la mostra “Con gli occhi della città”,... Approfondimenti e contenuti su Arezzo la Guido d'Arezzo nel mirino... Temi più discussi: Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestione; Arezzo: sindaco Ghinelli saluta Cinatti che ha concluso il suo incarico di direttore della Fondazione Guido d'Arezzo; Spettacolo Teatrale Metadietro di Flavia Mastrella e Antonio Rezza; La danza entra a scuola: successo per il progetto Quello che ci muove all’I.C. Severi di Arezzo, già riconfermato per l’annualità scolastica 2026/27. Romizi: Fondazione Guido d’Arezzo: restano tanti punti da chiarireIl capogruppo di Arezzo2020: Nessun segnale di apertura, in coerenza con lo statuto dell’ente. Alle nostre denunce abbiamo ricevuto in risposta solo un arroccamento istituzionale ... arezzonotizie.it Fondazione Guido d’Arezzo, Francesco Romizi chiede spiegazioni sulla sua gestioneGhinelli: Innanzitutto la trasparenza è un tema sul quale non mi sento in difetto ... msn.com Arezzo, Fiera Antiquaria di 3 giorni a maggio. Suolo pubblico gratis per il giorno in più - facebook.com facebook Ad Arezzo, in compagnia di @JacopoVeneziani entriamo nella casa di Giorgio Vasari. Da lunedì 23 marzo, dal lunedì al venerdì alle 20.20 su #Rai3, torna Vita da Artista. Le puntate saranno disponibili anche su #RaiPlay. x.com