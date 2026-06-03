Settecento posti uno scenografico tavolo sul mare | il 13 giugno arriva Blu di Grado

Notizia in breve

Sabato 13 giugno, alle 19.30, sul Lungomare Nazario Sauro di Grado si terrà “Blu di Grado – Cena in Diga”. L’evento prevede un tavolo da 700 posti sul mare, con un menu speciale e spettacoli. L’area sarà allestita con un grande tavolo scenografico, creando un’atmosfera unica sulla diga dell’Isola del Sole. La serata combina gastronomia, intrattenimento e socialità, attirando numerosi partecipanti.