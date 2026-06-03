Settecento posti uno scenografico tavolo sul mare | il 13 giugno arriva Blu di Grado
Sabato 13 giugno, alle 19.30, sul Lungomare Nazario Sauro di Grado si terrà “Blu di Grado – Cena in Diga”. L’evento prevede un tavolo da 700 posti sul mare, con un menu speciale e spettacoli. L’area sarà allestita con un grande tavolo scenografico, creando un’atmosfera unica sulla diga dell’Isola del Sole. La serata combina gastronomia, intrattenimento e socialità, attirando numerosi partecipanti.
Sabato 13 giugno, a partire dalle 19.30, Grado ospita “Blu di Grado – Cena in Diga”, un evento che unisce enogastronomia, spettacolo e condivisione in una delle location simbolo dell’Isola del Sole, il Lungomare Nazario Sauro, chiamato "diga" dai gradesi. Più che una semplice cena, Blu di Grado. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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