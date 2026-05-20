Sostegno | 134 posti in più per il 2026 27 I posti di potenziamento sono 6.400 di cui mille in Lombardia I dati per regione ordine e grado TABELLE

Da orizzontescuola.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per l’anno scolastico 2026-2027, sono previsti 134 posti in più dedicati al sostegno rispetto all’anno precedente. I posti di potenziamento complessivi sono 6.400, con circa mille di questi situati in Lombardia. I dati ufficiali indicano un aumento limitato dell’organico di diritto nel settore del sostegno, suddiviso per regione, ordine e grado di scuola. La situazione mostra un incremento contenuto rispetto agli anni passati, senza variazioni sostanziali nelle distribuzioni regionali o nelle tipologie di istituti coinvolti.

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Cresce solo marginalmente l’organico di diritto del sostegno nella scuola italiana per l’anno scolastico 2026-2027. È quanto emerge dalle bozze dei dati sugli organici docenti. L'articolo Sostegno: 134 posti in più per il 202627. I posti di potenziamento sono 6.400 (di cui mille in Lombardia). I dati per regione, ordine e grado TABELLE. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Organici docenti 2026 27 meno potenziamento più sostegno cosa cambia davvero

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