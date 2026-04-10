A giugno apre il parcheggio Tripoli Trecento nuovi posti auto al mare Nuova rotonda aspettando la piazza

A giugno sarà inaugurato il nuovo parcheggio interrato di piazza Marvelli, che offrirà più di 300 posti auto e 200 spazi in superficie per le moto. La struttura si trova nel centro cittadino e sarà operativa all’inizio dell’estate, come comunicato dal Comune. Contestualmente, sono in corso lavori per una nuova rotatoria, in attesa della realizzazione della piazza prevista nel progetto.

Il conto alla rovescia può partire. Il maxi parcheggio interrato di piazza Marvelli, con oltre 300 posti auto (e 200 stalli in superficie per le moto) aprirà "a inizio estate", assicurano dal Comune. L’obiettivo è renderlo fruibile da fine giugno. Sono già state acquistate le sbarre per entrata e uscita, i Pos per il pagamento della sosta, le telecamere di videosorveglianza. La data di inaugurazione del parcheggio Tripoli non è stata ancora fissata, ma il cantiere procede spedito. Tanto che siamo già agli interventi per la tinteggiatura interna, previsti la prossima settimana. E in questi giorni si partirà con il getto delle scale per l’accesso dalla piazza al parcheggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A giugno apre il parcheggio Tripoli. Trecento nuovi posti auto al mare. Nuova rotonda aspettando la piazza Leggi anche: Parcheggio Tripoli, cantiere al rush finale. Pronte sbarre e parchimetri: 300 posti auto in arrivo per l'estate Faenza, apre il parcheggio nell'ex supermercato: 160 posti auto, telecamere e bike sharingProsegue il percorso di riqualificazione e potenziamento della mobilità sostenibile.