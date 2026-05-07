Daikin apre le porte agli studenti dell’Università Cattolica

Daikin ha accolto negli spazi della propria sede di Milano gli studenti iscritti al Master di primo livello presso un’università cittadina. L’iniziativa ha previsto una visita guidata alle aree aziendali, con presentazioni sui processi produttivi e sulle tecnologie adottate dall’azienda. Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con il personale interno e di approfondire aspetti relativi alla produzione e all’innovazione nel settore.

Daikin ha ospitato presso la propria sede di Milano gli studenti del Master di primo livello in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva di Università Cattolica del Sacro Cuore, protagonisti della fase conclusiva di un progetto formativo dedicato ai temi dell’ innovazione sostenibile e della comunicazione d’impresa. L’iniziativa nasce dal precedente incontro svolto in Università, durante il quale il team Daikin ha presentato agli studenti l’azienda, i suoi valori e la propria visione orientata alla transizione energetica. In quell’occasione, ai partecipanti è stato affidato un project work finalizzato all’ elaborazione di un piano di comunicazione dedicato a Hybrizone, una delle soluzioni più innovative sviluppate da Daikin in ambito efficienza energetica e decarbonizzazione.🔗 Leggi su Newsagent.it

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