Daikin apre le porte agli studenti dell’Università Cattolica | un progetto di comunicazione su innovazione e decarbonizzazione

Daikin ha accolto presso la propria sede di Milano gli studenti del Master di primo livello in comunicazione dell’Università Cattolica. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coinvolgere i giovani in un percorso di approfondimento sui temi dell’innovazione tecnologica e della decarbonizzazione. Durante l’incontro, gli studenti hanno potuto visitare gli spazi aziendali e ascoltare interventi di rappresentanti aziendali su progetti e strategie legate all’efficienza energetica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Daikin ha ospitato presso la propria sede di Milano gli studenti del Master di primo livello in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva di Università Cattolica del Sacro Cuore, protagonisti della fase conclusiva di un progetto formativo dedicato ai temi dell’ innovazione sostenibile e della comunicazione d’impresa. L’iniziativa nasce dal precedente incontro svolto in Università, durante il quale il team Daikin ha presentato agli studenti l’azienda, i suoi valori e la propria visione orientata alla transizione energetica. In quell’occasione, ai partecipanti è stato affidato un project work finalizzato all’ elaborazione di un piano di comunicazione dedicato a Hybrizone, una delle soluzioni più innovative sviluppate da Daikin in ambito efficienza energetica e decarbonizzazione.🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Daikin apre le porte agli studenti dell’Università Cattolica: un progetto di comunicazione su innovazione e decarbonizzazione Notizie correlate Leggi anche: Master in Comunicazione della Cattolica, progetto con Daikin su marketing e transizione energetica Fiumicino, Servizi Civici S.p.A apre le porte agli studenti dell’Istituto Paolo BaffiFiumicino, 16 marzo 2026 – Promuovere la piena consapevolezza del ruolo strategico che i tributi locali rivestono per l’erogazione dei servizi alla...