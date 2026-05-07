Daikin apre le porte agli studenti dell’Università Cattolica | un progetto di comunicazione su innovazione e decarbonizzazione
Daikin ha accolto presso la propria sede di Milano gli studenti del Master di primo livello in comunicazione dell’Università Cattolica. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di coinvolgere i giovani in un percorso di approfondimento sui temi dell’innovazione tecnologica e della decarbonizzazione. Durante l’incontro, gli studenti hanno potuto visitare gli spazi aziendali e ascoltare interventi di rappresentanti aziendali su progetti e strategie legate all’efficienza energetica.
Daikin ha ospitato presso la propria sede di Milano gli studenti del Master di primo livello in Comunicazione, marketing digitale e pubblicità interattiva di Università Cattolica del Sacro Cuore, protagonisti della fase conclusiva di un progetto formativo dedicato ai temi dell’ innovazione sostenibile e della comunicazione d’impresa. L’iniziativa nasce dal precedente incontro svolto in Università, durante il quale il team Daikin ha presentato agli studenti l’azienda, i suoi valori e la propria visione orientata alla transizione energetica. In quell’occasione, ai partecipanti è stato affidato un project work finalizzato all’ elaborazione di un piano di comunicazione dedicato a Hybrizone, una delle soluzioni più innovative sviluppate da Daikin in ambito efficienza energetica e decarbonizzazione.🔗 Leggi su Newsagent.it
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