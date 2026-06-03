Un fulmine ha colpito un tetto in una piazza, provocando un incendio che ha danneggiato l’edificio. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, ma non hanno raggiunto la chiesa vicina, distante pochi metri. L’impianto elettrico sottostante ha subito danni evidenti: alcuni cavi sono bruciati e le apparecchiature sono state compromesse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio.

Come hanno fatto le fiamme a non raggiungere la chiesa?. Quali danni ha subito l'impianto elettrico dopo la scarica?. Perché l'albero del parco rappresenta ora un pericolo per i cittadini?. Quanto materiale è andato distrutto nel rogo di piazza Vittorio Veneto?.? In Breve L'incendio ha distrutto circa 10 metri quadrati tra spazi interni ed esterni.. Un secondo fulmine ha colpito un albero nel parco di piazza Vittorio Veneto.. L'evento si è verificato martedì 2 giugno poco prima delle ore 23:00.. Il corto circuito al quadro elettrico ha innescato le fiamme tra fiori e rifiuti.. Un fulmine scatena un incendio a Settala: danni e paura in piazza Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Settala, fulmine distrugge un tetto e scatena un rogo in piazza

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