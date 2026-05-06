Un fulmine ha colpito un edificio a Castelnuovo Magra causando l’incendio del tetto. Le fiamme si sono propagate rapidamente, spingendo gli abitanti a mettersi in salvo in fretta. La scarica elettrica ha provocato danni alla struttura del tetto, che ora presenta evidenti segni di distruzione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto gli abitanti a mettersi in salvo così velocemente?. Quali danni strutturali ha causato la scarica elettrica al tetto?. Chi ha dato l'allarme ai soccorsi nelle prime ore del mattino?. Come si potrà garantire la sicurezza della casa dopo il temporale?.? In Breve L'incendio è scoppiato mercoledì 6 maggio 2026 in via Salicello.. Due squadre dei Vigili del Fuoco di Sarzana hanno domato le fiamme.. La Polizia Locale ha gestito la viabilità nell'area di via Salicello.. I rilievi tecnici valuteranno i danni strutturali alla copertura dell'edificio.. Un fulmine ha colpito il tetto di un’abitazione in via Salicello a Castelnuovo Magra questa mattina, scatenando un incendio immediato che ha costretto i residenti all’evacuazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Castelnuovo Magra: fulmine distrugge il tetto, fuga tra le fiamme

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