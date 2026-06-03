Server di più

In Lombardia sono attivi attualmente 91 data center, con altri in fase di apertura. La regione ha già superato la soglia di numeri relativi ai server, confermando la presenza di un ampio network di infrastrutture digitali. Nessuna informazione è stata fornita riguardo ai nomi delle strutture o alle aziende coinvolte.

L'ultima frontiera l'abbiamo già superata da un pezzo. Sono infatti 91 i data center già in funzione in Lombardia e altri ne arriveranno. Come funzionino non é proprio chiaro ma il martellante concetto che senza non si possa fare é ormai passato. Sono il motore che tiene accesa una macchina che non si può fermare: quella dei dati che circolano ininterrottamente in rete e modellano le nostre vite, dal lavoro alla sanità, dallo studio ai trasporti, dall'intrattenimento alla burocrazia. Per semplificare, sono l’hardware della transizione digitale. Un pesantissimo “piedistallo” di capannoni, server e reti di computer su cui poggia la quotidianità del globo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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