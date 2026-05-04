NVIDIA GeForce NOW introduce i server di classe RTX 5080
Da questo mese, NVIDIA ha aggiornato i propri server virtuali per GeForce NOW, introducendo l’architettura di classe RTX 5080. Questa modifica permette di offrire nuove capacità di calcolo per la maggior parte dei giochi disponibili nella libreria Ready-to-Play. L’aggiornamento riguarda i server di ultima generazione, che ora supportano le prestazioni elevate della tecnologia RTX 5080. La mossa interessa la piattaforma di cloud gaming di NVIDIA, presente sul mercato da diversi anni.
(Adnkronos) – A partire da questo mese, l'architettura dei server virtuali NVIDIA per GeForce NOW viene aggiornata con prestazioni di classe RTX 5080, rendendo disponibili nuove capacità di calcolo per la quasi totalità della libreria Ready-to-Play. Questo upgrade tecnologico permette di fruire nel cloud di frame rate elevati e una latenza ridotta, avvicinando l'esperienza remota a quella dell'hardware locale di ultima generazione. L'aggiornamento dell'infrastruttura Ultimate sblocca il supporto per lo streaming con risoluzioni fino a 5K a 120 FPS. Per i contesti competitivi, il sistema permette di raggiungere i 360 FPS a 1080p.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
NVIDIA GeForce NOW Coming Soon to India: RTX 5080 Powered Cloud Gaming on Any Device
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Temi più discussi: GeForce NOW: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento, dalle etichette per i giochi ai nuovi titoli aggiunti; GeForce NOW alza il livello: streaming fino a 5K e una nuova ondata di giochi per maggio 2026; GeForce NOW spinge sull’RTX 5080: il cloud è davvero pronto a sostituire il PC?; Firaxis Games festeggia il 30° anniversario.
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