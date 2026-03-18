È stato aperto il bando per la quarta edizione del Premio Paolo Osiride Ferrero, dedicato al giornalismo incentrato sulla disabilità. La manifestazione introduce nuove sezioni che intendono valorizzare i reportage e le approfondite inchieste su questo tema. La premiazione si svolgerà nel 2026 e rappresenta un momento importante per la scena giornalistica italiana in tema di inclusione.

Il bando per la quarta edizione del Premio Paolo Osiride Ferrero è ufficialmente aperto, segnando una nuova fase nella comunicazione sulla disabilità in Italia. L’iniziativa, promossa dalla Cpd di Torino con il supporto strategico della Fondazione CRT, introduce tre nuove sezioni distinte che coprono giornalismo, attivismo e pratiche aziendali inclusive. La scadenza per le candidature è fissata al 15 settembre prossimo, lasciando tempo ai partecipanti per preparare i loro lavori. La giuria, presieduta da Luigi Contu e coordinata da Fabrizio Vespa, valuterà i progetti presentati nelle categorie carta stampata, radio TV, web e social media. Questo riconoscimento mira a premiare chi ha dimostrato un impegno eccezionale nel sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi dell’inclusione sociale e del rispetto delle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premio disabilità 2026: nuove sezioni per giornalismo

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