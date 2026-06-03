Serietà e rispetto in questo finale di campagna elettorale L' appello di Latorraca

Nell'ultimo giorno della campagna elettorale, un rappresentante ha fatto appello alla serietà e al rispetto, sottolineando l'importanza di comportamenti corretti senza fare distinzioni tra le parti.

Richiama alla serietà e al rispetto, soprattutto in questo finale di campagna elettorale. Senza distinzioni. Mirko Latorraca, segretario comunale di Fratelli d'Italia, manda un messaggio che cerca di rasserenare gli animi. “Tra centrodestra e centrosinistra ci sarà sempre una contrapposizione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Gaby, In una sola stagione, hai saputo distinguerti per impegno, serietà e dedizione. Grazie per il lavoro, la passione e il rispetto che hai dimostrato ogni giorno. In bocca al lupo per tutto quello che verrà. #BlockDevils x.com

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