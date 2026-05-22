Si avvicina la conclusione della campagna elettorale per Fiorenza Ceniccola, candidata al Consiglio Comunale di Guardia Sanframondi nella lista “Insieme per Guardia”, a sostegno del sindaco uscente. Nelle ultime ore ha tenuto i suoi ultimi comizi, presentando i temi principali del suo programma elettorale. La candidata ha sottolineato l'importanza di mettere in campo serietà, competenza e progetti concreti per la gestione della comunità. La campagna si avvia alla sua fase finale, con le urne che si avvicinano.

Tempo di lettura: 5 minuti Con gli ultimi comizi in programma in queste ore, volge al termine la campagna elettorale di Fiorenza Ceniccola, candidata al Consiglio Comunale di Guardia Sanframondi nella lista numero 1 “Insieme per Guardia” a sostegno del sindaco uscente Raffaele Di Lonardo. La candidata ha scelto di chiudere il proprio percorso elettorale nelle piazze del paese, tra la gente e nei luoghi simbolo della comunità. “ Abbiamo voluto una campagna elettorale itinerante – ha dichiarato Ceniccola – guidati dalla convinzione che le piazze debbano tornare a essere luoghi vivi, spazi autentici di incontro, confronto e comunità”. Nel corso... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiorenza Ceniccola chiude la campagna elettorale: “Serietà, competenza e progetti concreti per la nostra comunità”

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