A meno di due settimane dal voto, la campagna elettorale per il rinnovo del consiglio comunale ad Avellino si fa più accesa, spostando l’attenzione sulle zone più periferiche della città. Le iniziative e le discussioni diventano sempre più frequenti, con candidati e gruppi politici che visitano quartieri lontani dal centro storico. La lotta per il consenso si sposta così nelle aree meno centrali, dove si concentra parte del sostegno elettorale.

Tempo di lettura: 3 minuti A meno di due settimane dal voto, la campagna elettorale per la conquista di Palazzo di Città ad Avellino abbandona i guanti di velluto e si sposta sul terreno accidentato delle periferie. Il centro cittadino, per mesi teatro di dibattiti e confronti programmatici, lascia il posto ai quartieri, trasformando la zona della Ferrovia nel vero “ombelico” della contesa tra i tre principali sfidanti: Laura Nargi, Nello Pizza e Gianluca Festa. Il termometro politico è salito vertiginosamente nelle ultime ore, proprio mentre i candidati iniziano a giocare le loro ultime carte per convincere gli indecisi. La tensione non è più solo dialettica, ma diventa burocratica e logistica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La battaglia delle periferie accende il finale di campagna elettorale

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