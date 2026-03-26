Sabato alle 15 al Brilli Peri si svolge la partita tra Montevarchi e Poggibonsi, con l’anticipo rispetto al calendario originale. In quella stessa giornata si disputano anche gli incontri tra Grosseto e Folloggiano, Camaiore e Tau, Trestina e Scandicci, tutti in orari diversi. La sfida tra Montevarchi e Poggibonsi rappresenta uno dei momenti chiave del weekend calcistico.

Montevarchi e Poggibonsi si affrontano sabato alle 15 al Brilli Peri. Non sarà l’unica gara disputata un giorno prima perché in contemporanea si giocheranno Grosseto-Follogavo, Camaiore-Tau e Trestina-Scandicci. Com’è logico i rossoblù non pensano agli altri incontri ma sono concentrati al massimo su un impegno casalingo che rappresenta il primo match point per raggiungere la salvezza diretta. Un’occasione che i ragazzi di Simone Marmorini vogliono sfruttare per poter affrontare in scioltezza le cinque giornate finali e valorizzare al meglio i giovani della rosa. D’altro canto e pur avendo vinto all’andata, il 16 novembre, con un gol-capolavoro di Fabrizio Mattei, i valdarnesi sono consapevoli che l’avversario non ha ancora deposto le speranze di uscire dalla zona playout. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Montevarchi anticipa sabato col Poggibonsi. Francalanci e Galeota per lo sprint salvezza

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