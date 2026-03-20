Alessandro Galeota e Francesco Galastri, giocatori del Montevarchi, non hanno più la possibilità di partecipare alle semifinali del Torneo di Viareggio con la Rappresentativa Under 18 di serie D. La loro eliminazione si è verificata alle 16, segnando la fine della loro corsa nel torneo. Il Montevarchi si presenta ora con la squadra al completo per le prossime sfide.

di Giustino Bonci Il sogno degli aquilotti Alessandro Galeota e Francesco Galastri di approdare con la Rappresentativa Under 18 di serie D alle semifinali del Torneo di Viareggio si è spezzato alle 16.30 di ieri nella gara dei quarti ad eliminazione diretta vinta 2-1 dai croati del Rijeka. Un epilogo amaro e condito di polemiche perché il raddoppio decisivo dei coriacei avversari è stato convalidato dall’arbitro su un’indicazione apparsa almeno dubbia di uno degli assistenti. Che dire? Aldilà dell’amarezza per l’eliminazione resta la buona qualità delle prove offerte dai talenti del che hanno assicurato un contributo prezioso alla causa e gratificato la società valdarnese, l’unica a vantare due calciatori tra i convocati dei nove gironi di Interregionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Galeota e Galastri tornano. Il Montevarchi al completo

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