La partita di Serie C tra Brescia e Ascoli, programmata alle 19, è stata rinviata a causa di una forte pioggia. La finale d’andata, che si trovava sull’1-1, è stata sospesa al 15’ della ripresa. La sospensione è stata decisa dall’arbitro a causa di una bomba d’acqua abbattutasi sul campo di Mompiano. La ripresa del match è prevista in una data da definire.

Una vera e propria bomba d’acqua si abbatte su Mompiano costringe l’arbitro Di Loreto a sospendere e poi rinviare l’andata della finale playoff tra Union Brescia ed Ascoli al 15’ della ripresa sul parziale di 1-1. Salvo ulteriori colpi di scena, le due squadre si ritroveranno oggi alle 19 per disputare i 30’ che ancora mancano a questo primo confronto (domenica è in programma il ritorno). La sfida si apre subito su ritmi molto elevati. I biancazzurri cercano di far valere il fattore campo, ma i marchigiani pungono sugli esterni e al 9’ Silipo riesce a farsi largo sino al limite dell’area, da dove scaglia un tiro a giro che si stampa sul palo. Sulla ribattuta è Rizzo Pinna il primo a giungere sulla sfera e a depositare in rete il vantaggio bianconero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Serie C, si torna in campo oggi alle 19. Brescia-Ascoli, stop per pioggia. La finale d’andata ripartirà dall’1-1

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