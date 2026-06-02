Ascoli avanti tutta: scrivi la storia. I bianconeri di Tomei avranno a disposizione due round per centrare quella promozione in serie B sognata da un’intera città. Ora il desiderio si è materializzato in possibile realtà. I bianconeri lo hanno sotto gli occhi, possono accarezzarlo e provare ad afferrarlo saldamente tra le mani contando su quella ferrea determinazione vista nel corso dell’incredibile girone di ritorno della regular season, quando di fatto non ce n’è stata per niente e nessuno. Si accendono le luci del Rigamonti dove stasera (fischio d’avvio alle 21.15 con diretta su rai Sport) l’Union Brescia ospiterà l’Ascoli nella prima di due decisive finali playoff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’andata della finale playoff. Il primo atto in scena a Brescia, stasera ci si gioca mezza serie B. L’Ascoli va a caccia del sogno

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