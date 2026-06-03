Serie C nubifragio a Brescia | la finale playoff con l' Ascoli viene interrotta al 61'

Da gazzetta.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita di andata della finale playoff di Serie C tra Brescia e Ascoli è stata interrotta al 61' a causa di un nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Rigamonti. La gara è durata poco più di un'ora prima di essere sospesa. Non sono stati segnalati altri incidenti durante l'incontro. La ripresa della partita sarà decisa in seguito dalle autorità competenti.

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È durata poco più di un'ora la gara di andata della finale dei playoff di Serie C tra Brescia-Ascoli, interrotta al 61' dopo che un nubifragio si è abbattuto sullo stadio Rigamonti. Il match verrà ripreso per l'ultima mezz'ora, prima della partita di ritorno, decisiva per decretare l'ultima neopromossa in Serie B. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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