Il 15 maggio sarà disponibile in libreria e fumetteria il volume ZORRO. MAN OF THE DEAD, pubblicato da Sergio Bonelli Editore. Si tratta del primo lavoro dell’editore dedicato a Zorro, interpretato dall’autore Sean Murphy, noto per aver rivisitato il personaggio di Batman in Batman: Cavaliere Bianco. Il volume rappresenta l’esordio di questa figura iconica in casa Bonelli.

Arriva in libreria e fumetteria il 15 maggio il volume evento che segna l’esordio in Sergio Bonelli Editore di un eroe senza tempo: Zorro, reinterpretato dal talento visionario di Sean Murphy, già celebre per aver rinnovato l’immaginario del Cavaliere Oscuro in Batman: Cavaliere Bianco. Con ZORRO. MAN OF THE DEAD si torna alle origini del leggendario spadaccino mascherato, proiettandolo in un contesto moderno e spietato, dove mito e realtà si intrecciano senza soluzione di continuità. Nella città messicana di La Vega, la memoria di Zorrovive ancora, a duecento anni dalla sua ultima impresa, impressa come un marchio indelebile sulla facciata di una chiesa.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta ZORRO. MAN OF THE DEAD

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