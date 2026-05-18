Sergio Bonelli Editore presenta KEN PARKER SCIOPERO
Sergio Bonelli Editore ha annunciato il ritorno di due storie di “Ken Parker” con una nuova edizione, disponibile dal 29 maggio. La presentazione ufficiale si è svolta sabato 23 maggio durante la Milano Comics Week, un evento che si è tenuto dal 21 al 24 maggio e dedicato al mondo del fumetto. L’evento è stato organizzato dalle librerie Feltrinelli e ha avuto la direzione artistica di Tito Faraci.
Due veri e propri capolavori della saga di Lungo Fucile tornano dal 29 maggio in una nuova veste, presentata in anteprima sabato 23 maggio alla Milano Comics Week – Una città tutta a fumetti (21al 24 maggio), il festival delle librerie Feltrinelli con la direzione artistica di Tito Faraci. In KEN PARKER. SCIOPERO, il celebre personaggio nato dalla penna di Giancarlo Berardi e illustrato da Ivo Milazzo è protagonista di una commovente storia di soprusi e tentativi di rivalsa. Ken Parker, in viaggio verso Boston per incontrare il figlio adottivo dopo anni di assenza, sale clandestinamente su un treno. Durante il viaggio uno dei passeggeriscompare improvvisamente e Ken, coinvolto nell’inchiesta, si trova ad attraversare un mistero di cui sarà difficile svelare le sordide verità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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