Sergio Bonelli Editore ha annunciato il ritorno di due storie di “Ken Parker” con una nuova edizione, disponibile dal 29 maggio. La presentazione ufficiale si è svolta sabato 23 maggio durante la Milano Comics Week, un evento che si è tenuto dal 21 al 24 maggio e dedicato al mondo del fumetto. L’evento è stato organizzato dalle librerie Feltrinelli e ha avuto la direzione artistica di Tito Faraci.

Due veri e propri capolavori della saga di Lungo Fucile tornano dal 29 maggio in una nuova veste, presentata in anteprima sabato 23 maggio alla Milano Comics Week – Una città tutta a fumetti (21al 24 maggio), il festival delle librerie Feltrinelli con la direzione artistica di Tito Faraci. In KEN PARKER. SCIOPERO, il celebre personaggio nato dalla penna di Giancarlo Berardi e illustrato da Ivo Milazzo è protagonista di una commovente storia di soprusi e tentativi di rivalsa. Ken Parker, in viaggio verso Boston per incontrare il figlio adottivo dopo anni di assenza, sale clandestinamente su un treno. Durante il viaggio uno dei passeggeriscompare improvvisamente e Ken, coinvolto nell’inchiesta, si trova ad attraversare un mistero di cui sarà difficile svelare le sordide verità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “KEN PARKER. SCIOPERO”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sergio Bonelli Editore presenta ZORRO. MAN OF THE DEADArriva in libreria e fumetteria il 15 maggio il volume evento che segna l’esordio in Sergio Bonelli Editore di un eroe senza tempo: Zorro,...

Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta TEX. MONTALES -TERZA EDIZIONE

Pagina in Anteprima di una delle storie del Dragonero 158 Bis in uscita a Luglio scritto da Luca Enoch (Sergio Bonelli Editore) x.com

[INCARICO] Fumettista (Bonelli / Heavy Metal) – Commissioni e lavori sequenziali disponibili reddit

Sergio Bonelli Editore: le uscite più attese tra aprile e maggio 2026La serie fantasy tra le più amate del catalogo Bonelli torna con un capitolo intenso e carico di tensione. In Il ritorno dell’Eroe, Ian Aranill è chiamato a confrontarsi con il proprio passato, in ... voto10.it

Bonelli: 5 fumetti da acquistare a maggio 2026Tra folklore irlandese e crescita personale si muove Lillian Browne, il fumetto di Vanna Vinci pubblicato da Sergio Bonelli Editore che raccoglie in un unico volume tutte le storie della giovane ... spaziogames.it