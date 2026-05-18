Sergio Bonelli Editore presenta KEN PARKER SCIOPERO

Da nerdpool.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Bonelli Editore ha annunciato il ritorno di due storie di “Ken Parker” con una nuova edizione, disponibile dal 29 maggio. La presentazione ufficiale si è svolta sabato 23 maggio durante la Milano Comics Week, un evento che si è tenuto dal 21 al 24 maggio e dedicato al mondo del fumetto. L’evento è stato organizzato dalle librerie Feltrinelli e ha avuto la direzione artistica di Tito Faraci.

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Due veri e propri capolavori della saga di Lungo Fucile tornano dal  29 maggio  in una nuova veste, presentata in anteprima sabato 23 maggio alla  Milano Comics Week – Una città tutta a fumetti  (21al 24 maggio), il festival delle librerie Feltrinelli con la direzione artistica di Tito Faraci. In  KEN PARKER. SCIOPERO,  il celebre personaggio nato dalla penna di  Giancarlo Berardi  e illustrato da  Ivo Milazzo  è protagonista di una commovente storia di soprusi e tentativi di rivalsa. Ken Parker, in viaggio verso Boston per incontrare il figlio adottivo dopo anni di assenza, sale clandestinamente su un treno. Durante il viaggio uno dei passeggeriscompare improvvisamente e Ken, coinvolto nell’inchiesta, si trova ad attraversare un mistero di cui sarà difficile svelare le sordide verità. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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