Serena Williams tornerà a giocare al torneo di Queen’s, dopo aver annunciato il suo ritorno in campo. La tennista ha dichiarato che questo è il luogo ideale per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera. La sua partecipazione è prevista tra pochi giorni, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La sorella, Venus Williams, ha espresso fiducia nel ritorno della sorella.

Ancora pochi giorni ed il mondo del tennis vivrà un momento letteralmente sensazionale: il ritorno in campo di “Sua Maestà” Serena Williams. La 23 volte vincitrice di un titolo del Grande Slam, infatti, ha annunciato la sua volontà di scendere in campo al Queen’s in doppio, per un rientro al tennis giocato che ha dell’incredibile. A 44 anni, infatti, la fuoriclasse nativa di Saginaw (Michigan) ha deciso di tornare a fare sul serio e, effettivamente, non lo aveva mai tenuto nascosto. Sin dai primi momenti nei quali si era fermata, ovvero dopo lo US Open 2022, la statunitense aveva sempre puntualizzato che non si fosse ritirata definitivamente. Molti avevano preso questa frase come un esercizio linguistico e, invece, l’atleta classe 1981 ha mantenuto quanto detto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Serena Williams torna al Queen’s: “Il posto giusto per questo nuovo capitolo”. Venus non ha dubbi

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