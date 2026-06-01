Serena Williams tornerà in campo a 44 anni, partecipando in doppio al torneo di Queen’s. La notizia è stata confermata dopo mesi di voci non ufficiali. La tennista statunitense riprenderà a competere dopo un periodo di pausa, scegliendo questa competizione come suo ritorno ufficiale. La presenza di Williams al torneo londinese rappresenta un ritorno alle competizioni ufficiali dopo il suo ritiro. La partecipazione è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli.

Londra, 1 giugno 2026 - È ufficiale Serena Williams torna a giocare un torneo, confermate le indiscrezioni degli ultimi mesi. La campionessa 44enne ex numero uno del mondo scenderà in campo in doppio agli "HSBC Championships", Wta 500 in programma sull'erba del Queen's. È da novembre che i fan attendono questo momento, cioè da quando Serena era stata inserita nell'International Registered Testing Pool, la lista di giocatori che possono essere sottoposti a controlli antidoping da parte della International Tennis Integrity Agency (ITIA). Ma poi Il periodo necessario per tornare in campo era finito a febbraio, facendo pensare a un ripensamento. Fino ad oggi con l'annuncio del ritorno a Londra con una “wild card”, a quasi quattro anni dal ritiro, gli Us Open 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serena Williams torna in campo a 44 anni. Giocherà in doppio al Queen’s

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Venus Williams Makes History at 45! Record Breaking Comeback at the Australian Open!

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