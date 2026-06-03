"Una serata indimenticabile, credo che papà se la sia goduta tantissimo da lassù. Ci vediamo il prossimo anno". Così Riccardo Gaucci ha congedato i tantissimi tifosi, oltre mille, che hanno partecipato alla terza edizione del Memorial dedicato a Luciano Gaucci, organizzato a dal figlio Riccardo con una formula del tutto nuova al PalaBarton di Perugia, dopo due edizioni allo stadio di Assisi. Gli spalti del Palazzetto che vede gli ormai quotidiani trionfi della Sir per una notte si sono colorati di biancorosso. Il torneo se lo è aggiudicato il Perugia 2026, più giovane e ovviamente in forma, ma i grifoni di oggi se la sono dovuta sudare di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serata. Il terzo Memorial va al Grifo di Verre. Bothroyd: "Tornerete in serie A»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perugia, Verre pronto ad alzare il livello. Insieme a Bolsius per un Grifo di qualitàNel prossimo impegno, il Perugia si prepara a migliorare le proprie prestazioni con l’arrivo di Verre e Bolsius.

Calcio serie C, il Perugia continua a pensare al Campobasso. Verre si ferma all'antivigiliaNel calcio di serie C, il Perugia si concentra sulla partita contro il Campobasso, mentre Verre ha interrotto l’attività all’antivigilia.

Argomenti più discussi: Serata. Il terzo Memorial va al Grifo di Verre. Bothroyd: Tornerete in serie A; MEMORIAL LUCIANO GAUCCI, UNA GRANDE FESTA DI APPARTENENZA BIANCOROSSA | IMMAGINI; MEMORIAL LUCIANO GAUCCI, C’E’ ANCHE MAZZANTINI | IL PROGRAMMA; Perugia, tutto pronto per la terza edizione del Memorial Luciano Gaucci: ecco il programma.

Serata. Il terzo Memorial va al Grifo di Verre. Bothroyd: Tornerete in serie AUna serata indimenticabile, credo che papà se la sia goduta tantissimo da lassù. Ci vediamo il prossimo anno. Così ... lanazione.it