Perugia Verre pronto ad alzare il livello Insieme a Bolsius per un Grifo di qualità

Nel prossimo impegno, il Perugia si prepara a migliorare le proprie prestazioni con l’arrivo di Verre e Bolsius. Riccardo Gaucci affronta questa sfida come una questione familiare, mentre Giovanni Tedesco punta a confermare i progressi della squadra per ottenere un risultato utile e allontanarsi dalla zona retrocessione. La partita si gioca domenica e rappresenta un momento cruciale per il club.

Per Riccardo Gaucci sarà una sfida in famiglia, per Giovanni Tedesco l’occasione per vedere all’opera il Perugia che domenica dovrà cercare di dare continuità agli ultimi risultati per strappare il biglietto per la salvezza. Oggi pomeriggio all’antistadio (fischio di inizio alle 16,45) il Perugia affronta l’ Assisi, formazione che milita nel campionato di Promozione. Il tecnico biancorosso, che per due settimane non sarà in panchina, dovrà studiare una squadra che possa fare a meno di Manzari. Questa è l’occasione di Valerio Verre, arrivato a gennaio fuori condizione, oggi oltre metà del percorso ma ancora alla ricerca dei giorni migliori. Verre, che con la maglia del Grifo, ha fatto grandi cose nelle precedenti avventure, è chiamato ad alzare il livello per dare una mano al Perugia nel rush finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Perugia, Verre pronto ad alzare il livello. Insieme a Bolsius per un Grifo di qualità Articoli correlati Tuttosport – “Ci teniamo ad arrivare in finale. Samardzic? Può alzare il livello”ROMA – Così come Como-Inter (0-0), finisce in parità anche la seconda semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta. Prandelli non ha dubbi: «Alla Juve servono 2-3 giocatori per alzare il livello, ecco cosa penso di Spalletti». Il consiglio ad YildizCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Aggiornamenti e notizie su Perugia Verre pronto ad alzare il... Temi più discussi: Perugia-Torres 1-1 | Buon punto al Curi per i rossoblù, tante polemiche per il gol annullato nel finale; Grifo, pari al Curi con la Torres con finale da brivido; Perugia, un tulipano non fa primavera. Bolsius illude, la Torres la riprende; Perugia, squalificato Tedesco e il suo vice Gatti: le decisioni del Giudice Sportivo. Perugia, Verre pronto ad alzare il livello. Insieme a Bolsius per un Grifo di qualitàSenza il trequartista del Bari, tocca all’ex del Palermo un ruolo da protagonista. Oggi il test con l’Assisi di Riccardo Gaucci ... lanazione.it Volata salvezza: il Perugia perde Manzari ma scopre Bolsiusdi Carlo Forciniti Perugia-Torres, trentasettesimo minuto del primo tempo. Il punteggio è sullo 0-0. Manzari gestisce una palla sulla trequarti, scarica per Bolsius che non lascia scampo a Zaccagno. I ... umbria24.it Trg media. . EMOZIONI DA DERBY Promozione, Girone A: Padule avanti 0-2 nel derby con la Grifo Sigillo che in pochi minuti impatta sul 2-2 con le squadre che si spartiscono un punto a testa. #trg #news #informazione #padulecalcio - facebook.com facebook