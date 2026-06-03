Sequestro lampo del 15enne a San Giorgio a Cremano | condannati i tre rapitori pene dai 14 ai 7 anni

Notizia in breve

Il 15enne, figlio di un imprenditore, è stato sequestrato il 15 aprile 2025 a San Giorgio a Cremano e rilasciato alcune ore dopo. I tre persone coinvolte nel rapimento sono state condannate con pene che vanno dai 14 ai 7 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dopo il processo per il sequestro lampo avvenuto in quella località.