Sequestro lampo del 15enne a San Giorgio a Cremano | condannati i tre rapitori pene dai 14 ai 7 anni
Il 15enne, figlio di un imprenditore, è stato sequestrato il 15 aprile 2025 a San Giorgio a Cremano e rilasciato alcune ore dopo. I tre persone coinvolte nel rapimento sono state condannate con pene che vanno dai 14 ai 7 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dopo il processo per il sequestro lampo avvenuto in quella località.
Sono stati condannati i tre rapitori del figlio 15enne dell'imprenditore Giuseppe Maddaluno, sequestrato nell'aprile 2025 a San Giorgio a Cremano (Napoli) e rilasciato alcune ore dopo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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