A Genova, un giovane di 18 anni è stato vittima di torture e violenze sessuali durante una detenzione nel carcere di Marassi. Gli aguzzini coinvolti sono stati condannati a pene che vanno dai 9 ai 14 anni di carcere. Le violenze avvenute hanno portato a una rivolta nel penitenziario lo scorso giugno. Il ragazzo si trova ora in condizioni di salute e assistenza.

Picchiato, frustato, violentato e perfino marchiato in volto dai suoi compagni di cella che erano convinti fosse un pedofilo, quando era solo un diciottenne fragile, finito per la prima volta in carcere per una rapina di poco conto. Per quelle violenze inaudite durate due giorni e mezzo, che avevano provocato una sommossa nel carcere di Marassi, due detenuti sono stati condannati a 14 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo e tortura, un terzo a 9 anni e dieci mesi per la sola tortura mentre un quarto imputato è stato assolto per insufficienza di prove. La sentenza in abbreviato (che dà diritto a uno sconto di pena fino a un terzo) è stata pronunciata dal giudice Liborio Mazziotta.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Genova, diciottenne torturato e stuprato in cella a Marassi, aguzzini condannati a pene tra i 9 e i 14 anni di carcere

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