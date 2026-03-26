San Giorgio a Cremano evade dai domiciliari e si nasconde a scuola | arrestato 38enne

Un uomo di 38 anni, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato dopo aver tentato di nascondersi all’interno di una scuola. Durante la notte, ha scavalcato la recinzione dell’edificio e si è allontanato dalla propria abitazione. I Carabinieri, intervenuti, lo hanno individuato e fermato nelle vicinanze dell’istituto scolastico.

Fuga notturna tra le strade della città: l’uomo scavalca la recinzione di un istituto scolastico ma viene rintracciato dai Carabinieri. Il controllo notturno e l’incontro in strada. È quasi l’una di notte quando i Carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano stanno effettuando un servizio notturno. In via Nochese notano R.D.A., 38 anni, un volto conosciuto: l’uomo, infatti, dovrebbe trovarsi agli arresti domiciliari. La fuga alla vista della gazzella. Alla vista della gazzella, il 38enne inizia a passeggiare con passo incerto, poi improvvisamente scappa. I militari lo inseguono, ma l’uomo non ha alcuna intenzione di fermarsi e corre in cerca di una via di fuga. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - San Giorgio a Cremano, evade dai domiciliari e si nasconde a scuola: arrestato 38enne Articoli correlati Leggi anche: San Giorgio a Cremano, tenta di allagare la casa dell’ex: 70enne arrestato dai Carabinieri Evade dai domiciliari a San Severo per rubare con gli amici in Abruzzo, arrestato a Città Sant'AngeloI carabinieri hanno tratto in arresto un giovane di 30 anni che era in compagnia di altre persone a bordo di un'automobile sospetta Un giovane di 30... Contenuti e approfondimenti su San Giorgio Temi più discussi: Risultati San Giorgio a Cremano, Referendum Giustizia 2026: percentuali e voti; San Giorgio, raid alla scuola Medi: rubati 250 pc. Danni per 400mila euro; San Giorgio, furto all’Iti Medi: quattrocentomila euro di danni; Referendum 2026 | Risultati SAN GIORGIO A CREMANO. San Giorgio a Cremano, evade dagli arresti domiciliari e scappa nella scuola: arrestato 38enneA San Giorgio a Cremano alle 3 del mattino, i carabinieri della locale stazione, durante il servizio notturno, notano il 38enne Rosario D'Ambra passeggiare a via Nochese. L'uomo, ... ilmattino.it San Giorgio a Cremano, evade dei domiciliari e si nasconde in una scuola: arrestatoEvade dagli arresti domiciliari e scappa nella scuola, scattano le manette. A San Giorgio a Cremano sono quasi le 3 del mattino quando i carabinieri della locale stazione stanno effettuando un servizi ... lostrillone.tv San Giorgio a Cremano, evade dei domiciliari e si nasconde in una scuola: arrestato. Il nome nei commenti - facebook.com facebook Fiera di San Giorgio, il luna park cambia sede: la nuova location e i motivi del trasloco x.com