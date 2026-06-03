Senza più il padrone | Adele e Frida cercano una casa insieme

Adele e Frida, due cani che vivono insieme, cercano una casa dopo aver perso il loro proprietario. Le due sono state trovate insieme e non possono essere separate, poiché condividono un legame molto stretto. Attualmente si trovano in un rifugio e sono alla ricerca di una famiglia che possa accoglierle entrambe. La loro situazione evidenzia la difficoltà di superare il trauma della perdita improvvisa e la necessità di trovare loro una sistemazione che possa garantire continuità alla loro convivenza.

Come possono Adele e Frida superare il trauma della perdita improvvisa?. Perché è assolutamente impossibile separare queste due compagne di vita?. Quali sfide specifiche comporta l'adozione di due cani in età avanzata?. Chi può contattare subito per offrire un rifugio sicuro alle due?.? In Breve Adele ha 10 anni e Frida ne ha 9. Adozione obbligatoria in coppia per evitare sofferenza psicologica. Contatti via WhatsApp ai numeri 327 816 9412 o 328 064 8813. Necessità di ambiente stabile per animali con abitudini consolidate. Urgenza per Adele e Frida: due cagnoline in cerca di una nuova famiglia dopo la perdita di Marco. Due cagnoline di 10 e 9 anni, Adele e Frida, necessitano di una nuova famiglia in modo urgente dopo la scomparsa improvvisa del loro proprietario, Marco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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