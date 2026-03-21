Alle 20.58 si svolge la diretta di Novara-Conegliano, partita valida per la seconda gara della serie di playoff di volley femminile di A1 2026. Le padrone di casa cercano di pareggiare la serie, mentre il team veneto, che ha vinto la prima sfida, si presenta come favorito per il passaggio del turno. La partita è visibile in diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Lo squadrone veneto è senz’altro il favorito per il passaggio del turno, anche in virtù della vittoria nella prima sfida della serie. L’esito però è tutt’altro che scontato data la bontà della “sfidante” Novara. Una settimana fa infatti le pantere sono riuscite a spuntarla solamente al tie-break, dopo una partita molto equilibrata e con una pallavolo di eccezionale livello da parte di entrambe le squadre. 20.55 Buona sera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. La partita, valida per la seconda gara della serie tra le due squadre per la semifinale dei play off di Serie A1 di volley femminile, comincerà alle 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: le padrone di casa cercano l’aggancio in gara-2

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