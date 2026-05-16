Aki e Pesca cercano una casa | il padrone è deceduto i genitori sono in ospedale Aiutateli
Aki e Pesca sono due cani che cercano una nuova casa dopo la morte del loro padrone. I loro genitori umani sono attualmente in ospedale. I cani si trovano a Montecatini Terme e vengono tenuti in casa, dove aspettano che gli amici si occupino di loro portandoli fuori e nutrendoli durante il giorno. La richiesta è di aiuto per trovare una sistemazione adeguata a questi animali, che si trovano in una situazione di vulnerabilità.
Montecatini Terme, 16 maggio 2026 – Il loro umano non c’è più, i loro nonni sono ricoverati, ma se ne stanno buoni buoni in casa ad aspettare che gli amici, a turno, li portino fuori a fare i bisogni e se ne prendano cura durante il giorno. Sono Pesca e Aki che cercano un buon cuore che li faccia sentire di nuovo in famiglia, magari con una formula in preaffido. È una storia che tocca il cuore dei molti che sono vicini alla famiglia, straziata prima dal dolore per la perdita improvvisa del figlio, a soli 54 anni, di cui questi due cani sono tutto ciò che rimane e ora dalla malattia e dalla lontananza forzata dai due amici a quattro zampe. Lo scorso anno il loro proprietario venne improvvisamente a mancare nella sua casa di Marliana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
For the two of them, happiness is simply being together, holding hands until the end of their lives.
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