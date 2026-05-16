Aki e Pesca cercano una casa | il padrone è deceduto i genitori sono in ospedale Aiutateli

Aki e Pesca sono due cani che cercano una nuova casa dopo la morte del loro padrone. I loro genitori umani sono attualmente in ospedale. I cani si trovano a Montecatini Terme e vengono tenuti in casa, dove aspettano che gli amici si occupino di loro portandoli fuori e nutrendoli durante il giorno. La richiesta è di aiuto per trovare una sistemazione adeguata a questi animali, che si trovano in una situazione di vulnerabilità.

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