Fugge all' alt della polizia arrestato dopo spericolato inseguimento? di circa un' ora per Civitanova Era senza patente e con droga a bordo Ha stracciato lanciato i soldi in mare

Un inseguimento di circa un'ora si è svolto a Civitanova, quando un'auto che aveva appena passato un controllo non si è fermata all'alt. Durante il tentativo di blocco, il veicolo ha percorso strade della città con manovre spericolate, mentre il conducente, privo di patente, aveva a bordo droga e ha lanciato dei soldi in mare. Alla fine, l'automobilista è stato arrestato.

CIVITANOVA Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo un lungo inseguimento durato circa un'ora. Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato di Civitanova Marche intimavano l’alt ad autovettura Audi A6 con 2 soggetti a bordo. Il conducente non ha ottemperato al segnale di alt polizia dandosi alla fuga venendo prontamente inseguito dalla volante. Il circuito improvvisato Il veicolo, durante l’inseguimento, ha effettuato diverse manovre pericolose mettendo in pericolo gli altri utenti della strada al fine di seminare l’auto della Polizia a cui, nel frattempo, si aggiungeva una seconda volante e la pattuglia radiomobile Carabinieri.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento? di circa un'ora per Civitanova. Era senza patente e con droga a bordo. Ha stracciato lanciato i soldi in mare Non si fermano all'alt della Polizia, il video dell'inseguimento per le strade di Catania Notizie correlate Fugge all'alt dei carabinieri, inseguimento nel cuore della notte poi lo schianto contro un palo della segnaletica: arrestato un 20enne tunisino senza patentePADOVA - Un ventenne è fuggito all'alt dei carabinieri, dopo una fuga durata diversi chilometri e dopo essersi schiantato con l'auto contro un palo... Fugge all’alt e aggredisce la Polizia: arrestato 37enne dopo inseguimento tra Portici ed ErcolanoNon si è fermato all’alt imposto dagli agenti e ha dato vita a un pericoloso inseguimento tra le strade di Portici ed Ercolano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Con una targa di cartone sulla moto fugge all’alt della polizia stradale zigzagando sulla A10: 37enne arrestato; Guida contromano e fugge all'alt della polizia, inseguimento per le vie di Pogliano Milanese: bloccato 35enne; Fugge all’alt e parte l'inseguimento, poi si schianta contro un muro: arrestato un 36enne; Fugge all’alt in A10 con targa di cartone: arrestato motociclista, primo caso a Genova con il nuovo reato. Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo spericolato inseguimento di circa un'ora per Civitanova. Era senza patente e con droga a bordo. Ha stracciato lanciato i soldi in mareCIVITANOVA Fugge all'alt della polizia, arrestato dopo un lungo inseguimento durato circa un'ora. Gli agenti dell’Ufficio Controllo del Territorio del Commissariato ... corriereadriatico.it Fugge all’alt della Polizia: arrestato 36enne di Savignone, ma il gip lo lascia subito liberoIeri pomeriggio è fuggito all’alt degli agenti della Polizia stradale, lungo l’autostrada A10 a Genova, con una moto Honda Hornet priva di assicurazione e con targa di cartone. Per questo motivo, dopo ... ligurianotizie.it 25 ostaggi, sei feriti lievi e la banda del buco che fugge nelle fogne https://www.napolitoday.it/cronaca/rapina-banca-piazza-medaglie-d-oro-ostaggi-liberati.html facebook "Devo esaminare l'oro": inganna un'anziana e fugge col bottino x.com