A Senigallia, una fotografia scattata davanti alla scuola Fagnani ha vinto un premio mensile. La foto cattura un momento urbano legato alla scuola, ma non sono stati resi noti i criteri di selezione o chi abbia scelto il vincitore. La decisione sul riconoscimento si basa su una selezione interna, senza dettagli pubblici sul processo. La fotografia verrà premiata come esempio di scatto rappresentativo dell’ambiente scolastico.

Come può un singolo scatto trasformarsi in un premio concreto?. Chi decide quale fotografia merita di vincere il riconoscimento mensile?. Cosa succede quando i lettori diventano protagonisti della selezione culturale?. Dove verranno pubblicati gli scatti per permettere il voto finale?.? In Breve Voto tramite like su album Facebook ufficiale all'inizio del mese successivo. Premio per l'autore più votato: 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30. Collaborazione con il negozio Zona Immagine di Senigallia per premi e supporto. Documentazione visiva di Via Pisacane e scuola Fagnani per la memoria locale. Fedele Ruvio presenta lo scatto su Via Pisacane e la scuola Fagnani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Senigallia: lo scatto urbano che racconta la scuola Fagnani

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