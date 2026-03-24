A casa lo sapevo allo spazio Kairos lo spettacolo che racconta la scuola di oggi
Lo Spazio Kairos di Torino si prepara ad accogliere una riflessione acuta e dissacrante sul mondo dell'istruzione con lo spettacolo "A casa la sapevo", una produzione firmata Chronos3 e Industria Scenica che approda nel cartellone curato da Onda Larsen. Scritta a più mani da Vittorio Borsari. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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Epifania allo Spazio Kairos: in scena lo spettacolo 'Tutti a scuola! La Befana vi aspetta'Martedì 6 gennaio alle 16,30 allo Spazio Kairos di Torino, in via Mottalciata 7, "Tutti a scuola! La Befana vi aspetta", di e con Michela Di Martino.
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