? Punti chiave Cosa nasconde lo scatto intitolato La Storia su quattro ruote?. Come funziona il sistema di votazione per decretare il vincitore?. Chi riceverà il pacchetto di stampe e l'ingrandimento di Zona Immagine?. Perché un semplice like può trasformare un lettore in un giudice?.? In Breve Premio mensile include 25 stampe 13×18 e un ingrandimento 20×30 da Zona Immagine.. Votazione tramite like su Facebook avviene all'inizio del mese successivo alla raccolta.. Collaborazione tra redazione Senigallia Notizie e negozio locale Zona Immagine.. Ciclo fotografico di maggio si conclude per lasciare spazio alla selezione successiva.. Lunedì 11 maggio 2026, Fedele Ruvio presenta lo scatto intitolato La Storia su quattro ruote all’interno della rubrica quotidiana Una Foto al Giorno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sfida fotografica a Senigallia: vota lo scatto e vinci le stampe

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