Sempre Rosso | così Leclerc annuncia il rinnovo con la Ferrari

Charles Leclerc ha confermato il proseguimento della sua collaborazione con la Ferrari attraverso un messaggio su social media: “Sempre Rosso”. Il pilota monegasco continuerà a gareggiare con il team in un accordo che si estende nel tempo. La comunicazione è stata pubblicata poco dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo. Leclerc, che veste il rosso della scuderia, ha condiviso il messaggio senza ulteriori dettagli sul contratto.

Charles Leclerc continuerà la sua avventura con la Scuderia Ferrari. Il pilota monegasco ha annunciato il rinnovo pluriennale con un messaggio semplice ma significativo: “Sempre Rosso”. Dopo l’ufficialità arrivata da Maranello, Leclerc ha ribadito il suo legame speciale con Ferrari, definendola una seconda famiglia e confermando la volontà di continuare a inseguire il sogno di riportare il titolo mondiale alla Rossa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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