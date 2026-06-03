Leclerc la Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale

Da lapresse.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con il pilota monegasco. Leclerc continuerà a correre con la scuderia di Maranello nelle prossime stagioni di Formula 1. La comunicazione ufficiale è stata diffusa dalla casa automobilistica, senza ulteriori dettagli sul periodo di validità o sui termini economici dell’accordo.

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Charles Leclerc sarà un pilota della Ferrari in Formula 1 anche nei prossimi anni. La scuderia di Maranello comunica infatti il rinnovo pluriennale dell’accordo con il pilota monegasco. La nota della Ferrari. “ Nelle prossime stagioni del Campionato del Mondo di Formula 1, Leclerc continuerà a gareggiare in qualità di pilota ufficiale del team di Maranello”, precisa la nota. Il legame tra Charles e Ferrari nasce molto prima del suo debutto in Formula 1. Entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016, il pilota monegasco ha costruito tutto il proprio percorso agonistico insieme alla Scuderia: dal titolo di Formula 2 conquistato nel 2017 all’esordio in Formula 1 l’anno successivo, fino all’arrivo in Scuderia Ferrari nel 2019. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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