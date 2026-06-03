Sempre più giovani vittime dei disturbi alimentari | nel Lazio 400mila casi

Nel Lazio, sono circa 400.000 le persone tra giovani e giovanissimi affette da disturbi alimentari, tra cui anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata e Arfid. Questi disturbi si manifestano in età sempre più precoce e coinvolgono un numero crescente di soggetti. La diffusione di queste condizioni è stata rilevata attraverso studi epidemiologici condotti nella regione.

Anoressia, bulimia, alimentazione incontrollata e disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo (Arfid) colpiscono sempre più persone e in età sempre più precoce. Nel Lazio si stima che siano circa 400mila i pazienti, tra i 4 e i 60 anni, affetti da disturbi del comportamento alimentare (Dca), una delle emergenze sanitarie più preoccupanti degli ultimi anni. I dati emergono in occasione della Giornata mondiale dedicata ai disturbi alimentari, che richiama l’attenzione su patologie cresciute in maniera significativa dopo la pandemia da Covid-19. Sempre più giovani coinvolti. A destare particolare preoccupazione è l’età dei pazienti.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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