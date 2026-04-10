Disturbi alimentari nel Pescarese 60 nuovi casi nel 2025 sempre più giovani coinvolti

Nel Pescarese, nel corso del 2025, sono stati registrati circa 60 nuovi casi di disturbi alimentari, coinvolgendo un numero crescente di giovani. Tra le testimonianze raccolte, una ragazza ha raccontato di aver subito prese in giro da bambina a causa del suo peso, mentre un’altra ha riferito di aver adottato diete restrittive seguendo l’esempio di un’amica. I dati puntano a un aumento di diagnosi tra i più giovani, con un’attenzione crescente alle problematiche legate all’alimentazione.

«Da piccola e fino all’adolescenza ero cicciottella e per questo venivo presa in giro. Poi un’amica, che doveva fare una gara sportiva, mi disse che stava mangiando solo frutta per perdere velocemente qualche chilo. Ho iniziato così anch’io». Roberta (nome di fantasia), oggi 48 anni, convive con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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