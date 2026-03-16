Sos disturbi alimentari | Prato i casi sono in aumento tra i più giovani e le donne

A Prato, i casi di disturbi alimentari tra i giovani e le donne sono cresciuti negli ultimi mesi. Le autorità sanitarie segnalano un aumento preoccupante di diagnosi di questo tipo di problemi, che coinvolgono persone di diverse età e provenienze. Le strutture specializzate stanno riscontrando un incremento di richieste di aiuto e di cure. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per fronteggiare questa emergenza crescente.

Prato, 16 marzo 2026 – Quando il cibo diventa un nemico invisibile, diventa un male subdolo, talvolta silenzioso, che colpisce giovanissimi e non solo. Sono i disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, patologie caratterizzate da una grave alterazione delle abitudini alimentari. Secondo i dati dell’Asl Toscana Centro nel 2025 si è registrato un aumento delle prime visite al Servizio Dan (Disturbi dell’alimentazione e della nutrizione): 670 quelle effettuate nell’ultimo anno, 100 in più rispetto al 2024 e 150 in più rispetto al 2023. I nuovi casi a Prato. Nel 2025 il 10,9% dei nuovi accessi proveniva da Prato, il 53,8%dall’area fiorentina, il 19,2% dall’ Empolese Valdelsa, il 10,3% da Pistoia, il resto da pazienti di altri territori fuori dall’Asl e da altre regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos disturbi alimentari: Prato, i casi sono in aumento tra i più giovani e le donne Articoli correlati Disturbi alimentari, casi in aumento nel Veronese e pazienti sempre più giovaniVerona registra un nuovo incremento dei disturbi del comportamento alimentare, confermando il trend nazionale. Leggi anche: Sempre più giovani donne. Disturbi alimentari, fenomeno in crescita in Bergamasca Aggiornamenti e notizie su Sos disturbi Argomenti discussi: Sos disturbi alimentari: Prato, i casi sono in aumento tra i più giovani e le donne. Disturbi alimentari, è allarme tra i giovani: quando il corpo perfetto diventa una trappolan Italia oltre 3 milioni di persone soffrono di disturbi alimentari. I casi crescono soprattutto tra adolescenti e giovanissimi a caus anche dei social. tgcom24.mediaset.it Firenze, Porta Romana e Porta al Prato si illuminano di lilla per accendere i riflettori sui disturbi alimentariA Firenze Porta Romana e Porta al Prato si coloreranno di lilla per accendere i riflettori sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Lo faranno domenica 15 marzo, in occasione della XV edizi ... 055firenze.it